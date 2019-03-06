Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Emniyet Kemerinin Önemi Anlatıldı

Öğrencilere Emniyet Kemerinin Önemi Anlatıldı

1 saat önce

Düzce'de araç koltuk kılıfı üretimi yapan fabrika tarafından emniyet kemeri kullanımı konusunda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Öğrencilere Emniyet Kemerinin Önemi Anlatıldı, System.String[]
Düzce'de araç koltuk kılıfı üretimi yapan fabrika tarafından emniyet kemeri kullanımı konusunda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, emniyet personeli ve eğiticiler, Uzunmustafa İlkokulu'nda öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü İsmail Caran ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam'ın da katıldığı programda, üçüncü sınıf öğrencilerine araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi ve trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, eğitimlerin küçük yaşta başlaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizde istihdam sağlayan bir fabrikanın yöneticilerini, böyle önemli bir konuda hazırladıkları proje konusunda tebrik ediyorum. Düzce halkının çocuklardan başlayarak trafik güvenliği konusunda bakış açısı ve bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu eğitimlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, seyir halinde emniyet kemeri kullanmak kazalarda ölüm oranını ciddi derecede azaltıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Özgür Sağlam, Düzce, Güncel
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