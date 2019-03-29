Öğrencilere "Gazilik" Konferansları
12 dakika önce
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ile muharip ve malul gazi derneklerince okullarda öğrencilere "gazilik" konferansları düzenlendiği bildirildi.
Kırşehir
İl Jandarma Komutanlığı ile muharip ve malul gazi derneklerince okullarda öğrencilere "gazilik" konferansları düzenlendiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki farklı gazi derneği üyeleriyle askeri personelin, kent merkezi ve ilçelerdeki orta okullara gaziliği anlatığı belirtildi.
Tarihin canlı tanıkları ve geleceğin teminatı gençlerin bir araya getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Muharip ve Malul Gazi Dernekleri üyelerinin katılımıyla geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz ile tarihimizin canlı tanıkları saygıdeğer gazilerimiz bir araya getirildi. İl merkezi ve ilçelerde toplam 10 ortaokulda bin 700 öğrenciye gazilik konferansı verildi. Gazilere saygı ve gazilik makamının önemi, askeri mücadeleleri ile yaşadıklarını anlattılar. Konferanslarda kültürel devamlılık ve geçmişle olan duygusal bağın güçlenmesi, tarihsel geçmişle geleceğimiz arasında köprü kurulması amaçlanmıştır."
Açıklamada, konferanslarda öğrencilerin tarihin canlı tanıklarından önemli olayları öğrenirken, sorular ile çok sayıda konuda bilgi sahibi oldukları da aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:50 Kaynak: AA
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