Öğrencilere Gençlik Merkezinde "Kodlama ve Robotik" Eğitimi

Ordu
Gençlik Merkezi'nde açılan kursta öğrenciler "Kodlama ve Robotik" eğitimi alıyor.
Yaklaşık bir ay önce açılan "Kodlama ve Robotik" kursunda öğrenciler, robota nasıl işlev katılacağı, nasıl programlanacağı ve hangi amaçlar için kullanılacağını öğreniyor.
Ordu Gençlik Merkezi Müdürü Mücahit Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgili faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.
Yapılan çalışmalar kapsamında ilgili bakanlığın modern çağın gereksinimlerinden birisi olan kodlama ve robotik eğitimleriyle ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Uçar, "Bu çalışmalarımız gençlik merkezlerimizde 'Kadı Adı 2023 Projesi' kapsamında yürütülüyor." dedi.
Yapılan çalışmalarda öğrencilere çağın gereksimi olan kodlama ve robotik eğitimlerinin verildiğini anlatan Uçar, "Ayrıca ülkemizin ilerlemesine faydası olacak olan robotik ve kodlamanın yerli ve milli yapılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldü. Hedefimiz gençlerimizin idealine, gençlerimizin gelecek hayallerine bu eğitimleri sokmak." diye konuştu.
Gençlerin ileride ülkeyi bir adım öteye taşımakla ilgili gerekli dirayeti göstermesi için ellerinden geleni yaptıklarına vurgu yapan Uçar, eğitimlerin alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere verildiğini kaydetti.
Eğitimlerin gruplar halinde sürdüğünü aktaran Uçar, "Haftada 4 saat olmak üzere 12 haftalık kodlama eğitimi veriliyor. Ardından da robotik ile ilgili eğitimlerimiz oluyoruz. İnşallah çocuklarımızın zihin gelişimi ileri safhalara ulaşana kadar gideceğiz. Bunda da kararlıyız." şeklinde konuştu.
Uçar, öğrencilerden gelecek talepler üzerine bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.
Öğretmen Devrim Karavelioğlu ise öğrencilere bilgisayarları nasıl kodlama yapabilecekleri yönünde ve bu işleri nasıl yapabilmeleri noktasında yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Öğrencilerin kapasitelerine uygun şekilde eğitimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Karavelioğlu, "Hedefimiz gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Kodlama zaten farklı bakış açıları demek. Ben bu çocukların gelecekte daha güzel yerlerde olacağına inanıyorum." dedi.