MUĞLA Öğrencilere gezici 'eba' destek hizmeti - Son Dakika

Öğrencilere gezici 'eba' destek hizmeti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde internet erişimi olmayan öğrenciler için gezici 'eba' destek aracı uygulaması başlatıldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamadan, evlerinde internete ulaşamayan 194 öğrenci yararlanabilecek. İlçe merkezinde 3 mahalle ve 9 kırsal mahalle genelinde toplam 5 ayrı merkezde, haftanın 3 günü hizmet verecek olan gezici eba destek aracında, bilişim ve teknoloji öğretmenleri tarafından öğrencilere rehberlik hizmeti verilecek.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, ilçe genelinde yapılan taramalarda, 194 öğrencinin internet erişimine ulaşamadıklarının belirlendiğini söyledi. Aldal, "Bakanlığımızın, 'uzaktan eğitim yakından ilgi' parolası ile yola çıktık. Okullarımızda oluşturduğumuz eba destek noktaları gibi, okullara ulaşım sorunu yaşayan çocuklarımız için de mobil destek aracı hazırladık. Mobil destek aracımız, bilişim öğretmenlerimizin rehberliğinde, çalışmalarına başladı. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğıtim gününe kadar uygulama devam edecek. Gerektiğinde, 21 Eylül'den sonra da uygulamayı sürdürmeyi planlıyoruz' dedi.

Öğrenci velilerine de seslen Aldal, "Çocukların bu uygulamaya yönlendirilmelerini bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Uygulamanın yararlı olabilmesi için çocuklarımızın katılımı çok önemli. Tek bir öğrencimizin dahi eba'dan yoksun kalmasına gönlümüz, razı değil" dedi.