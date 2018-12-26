Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Güvenli Gıda Eğitimi

Öğrencilere Güvenli Gıda Eğitimi

35 dakika önce

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve öğrenim çağında bulunan çocukların gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla öğrencilere yönelik "Gıda Güvenliği" konulu eğitim verildi.

Öğrencilere Güvenli Gıda Eğitimi, System.String[]
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve öğrenim çağında bulunan çocukların gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla öğrencilere yönelik "Gıda Güvenliği" konulu eğitim verildi.

Bartın Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen eğitimde Gıda ve Yem Şube Müdürü Celal Uğuz, Ziraat Yüksek Mühendisi Vildan Gencer ve Veteriner Hekim Neşe Yıldırım tarafından 10. Sınıfta okuyan 31 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen eğitimde, özellikle gıda maddeleri satın alırken, son tüketim tarihi, Bakanlığa kayıtlı ve onaylı işletmelerde üretilmiş olmaları gibi etiket bilgilerine ve uygun koşullarda muhafaza edilmesine dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Eğitimde ayrıca öğrencilerin de birer denetçi olduğu, alış veriş yaparken sakıncalı gördükleri gıdaları Tarım ve Orman Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattını arayarak bildirebilecekleri ve en iyi denetçinin bilinçli olan tüketici olduğu ifade edildi. Eğitim soru-cevap bölümüyle sona erdi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:07 Kaynak: İHA

Nene Hatun, Bartın, Güncel
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