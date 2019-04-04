Öğrencilere "Güvenli İnternet" Anlatılıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde faaliyete geçirilen "güvenli internet tırı", il il gezerek öğrencileri güvenli internet konusunda eğitiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde faaliyete geçirilen "güvenli internet tırı", il il gezerek öğrencileri güvenli internet konusunda eğitiyor.





Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda internet tırında uzmanlar tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda bilgi veriliyor.





BTK tarafından oluşturulan tırın 81 ilin tamamına giderek öğrencilere güvenli interneti anlatması hedefleniyor.



Tır ile ülke genelinde 1 milyon öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde 25 bin öğrenciye ulaşıldı.



Tırı ziyaret eden Vali Ozan Balcı, yetkililerden bilgiler alarak öğrencilerle sohbet etti.



Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri Kurumunun, ilde teknoloji üssü açtığını söyledi.



Teknolojiyi çocuklara tanıtmak, çocukları yeniliklerle tanıştırma için teknoloji tırın Tokat'a geldiğini ifade eden Balcı, " Çocuklarımızın akademik anlamda, zihinsel ve fiziksel anlamda gelişmelerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bildiğiniz gibi Eğitim Tokat, Spor Tokat projelerini başlattık Eğitim Tokat projesi kapsamında da 40'a yakın güzel iş yaptık. Tabii teknolojiyi de çok önemsiyoruz. Bu anlamda çocuklara teknolojinin inceliklerini göstermek, teknoloji konusunda çocukların farkındalıklarını artırmak açısından da bu teknoloji tırı çok önemli. Bu tırı bütün çocuklarımızın görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Teknolojinin çok önemli ancak onun güvenli kullanımı da son derece önemli olduğuna dikkat çeken Balcı,şöyle konuştu:



"Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Onların her alanda yetişmesi çok anlamlı ve çok kıymetli. Onların zihinsel ve ruhsal gelişimlerini korumamız lazım. Ayrıca teknolojinin, internetin nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağı konusunda da 200'e yakın rehber öğretmenimize eğitim veriliyor. Onlar da bu konuda öğrencilerimizi eğitecek. Çocuklarımız için bu aktivite çok anlamlı. Ben Bilgi Teknoloji Kurumuna ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyorum."



Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de hazır bulundu.

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