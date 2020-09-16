Öğrencilere 'Hababam' misali açık havada ders - Son Dakika

Öğrencilere 'Hababam' misali açık havada ders

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8'inci sınıf öğrencilerine, okul bahçesinde açık havada yetiştirme kursu veriliyor.

Öğrencilere 'Hababam' misali açık havada ders, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8'inci sınıf öğrencilerine, okul bahçesinde açık havada yetiştirme kursu veriliyor. Açık hava sınıfında hafızalara kazınan  'Hababam Sınıfı' filmindeki bazı sahneler de kurgulandı. Ders zilini Adile Naşit'in canlandırdığı 'Hafize Ana' çalarken çam ağaçları da ünlü filmden sahneleri anlatan fotoğraflarla süslendi. Öğrenciler koronavirüs önelemleri nedeniyle sınıflarının açıkhavaya taşınmasından memnun ve mutlu olduklarını söylüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine, yüz yüze eğitim kapsamında destekleme ve yetiştirme kursu verileceğinin açıklanmasının ardından Manavgat Belenobası Ortaokulu müdür, idareci ve öğretmenleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınıf yerine açık havada ders yapmaya karar verdi. Okul bahçesindeki çam ağaçlarının altında kurulan sınıf, öğrencilerin de beğenisini topladı. Açıkhava sınıfında, öğrenciler için sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi, Türkiye ve dünya haritaları gibi bir derslikte olması gereken her türlü ekipman da yer aldı.

Sabah ders boyunca çıkarmadıkları maskeleriyle okula gelen öğrenciler, ilk olarak öğretmen masası üzerindeki dezenfektan ile ellerini dezenfekte ederken, her ders girişinde bunu tekrarlıyor. Öğrencilerin oturduğu sıralar arasında da sosyal mesafe korunuyor. Teneffüslerde ise yine sosyal mesafe korunarak oyunlar oynanıyor.DERS ZİLİNİ  'HAFİZE ANA' ÇALIYORSınıfın etrafındaki çam ağaçları, Hababam Sınıfı filminden çekilmiş fotoğraflarla süslendi. Derse giriş zili ise Adile Naşit'in canlandırdığı 'Hafize Ana' kıyafetli görevli kadın tarafından nostaljik el ziliyle çalınırken, teneffüslerde ise Hababam Sınıfı'nın müziğinden oluşan elektronik zil çalıyor.ÖĞRENCİLER MEMNUN VE MUTLU

Okul bahçesinde oluşturulan sınıfta açık havada ders yapmanın başta sağlık olmak üzere her açıdan kendilerine yarar sağladığını belirten 8'inci sınıf öğrencilerinden Sıla Derin, "Koronavirüs nedeniyle okulumuzdan ve derslerimizden yaklaşık 6 ay uzak kaldık. Destekleme ve yetiştirme kursumuzu böyle bir ortamda yapmak bizleri mutlu ediyor. Açık havada kuş sesleri arasında ders yapıyoruz. Derslerimizi aksatmazken, tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maskemizle okula gelip gidiyoruz. Derse başlamadan önce elimizi dezenfekte ediyor, her ders arasında bunu tekrarlıyoruz. Sosyal mesafenin korunduğu aralarında en az 1- 1.5 metre mesafe olan sıralarda tek kişi oturuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta okul müdürümüz ve idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.


Hababam Sınıfı, Manavgat, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Hababam' misali açık havada ders - Son Dakika

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