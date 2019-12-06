Öğrencilere hakaret eden müdür açığa alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrencilere hakaret ettiği ve kız öğrencilerin etek boyunu ölçtüğü ses kaydının yayılmasının ardından lise müdürü açığa alındı.



Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü F.K.'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında, kız öğrencilerin etek ve pantolon boyunun ölçülüp cevap verenlere de hakaret ettiği duyuldu. Kaydın ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı müdürü açığa aldı. Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili olarak okul müdürü açığa alınmış, gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili olarak valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİİRT