Öğrencilere havacılık faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere havacılık faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere havacılık faaliyetleri anlatıldı

6 saat önce

Sivas'ta öğrencilere havacılık alanındaki meslekler ve havacılık faaliyetleri anlatıldı.

Öğrencilere havacılık faaliyetleri anlatıldı, System.String[]

Sivas'ta öğrencilere havacılık alanındaki meslekler ve havacılık faaliyetleri anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Sivil Havacılar Derneği, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği, Havayolları Kabin Memurları Derneği ve Uçak Teknisyenleri Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas'ta öğrencilere havacılık alanındaki meslekler ve havacılık faaliyetleri anlatıldı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde aralarında Sivas'ın da bulunduğu 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program kapsamında Sivas'taki öğrencilerle bir araya gelen uçak pilotu Murat Gülkanat, kabin memuru Gamze Alkan ve Umut Karagöz, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Havacılık alanında yaşanan gelişmelerle ilgili öğrencilere bilgilerini aktaran konuşmacılar, öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı programın sonunda Gülkanat, Alkan ve Karagöz'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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