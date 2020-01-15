Öğrencilere havacılıkla ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Giresun'da, havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca öğrencilere yönelik havacılık meslekleriyle ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği gibi mesleklerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin havacılıkta merak ettikleri meslekler hakkında etkinlikle bilgi sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

Katılımcı kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Tosunoğlu, bu tür faaliyetlerin Giresun'da sürdürüleceğini sözlerine ekledi.