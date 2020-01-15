Öğrencilere havacılıkla ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere havacılıkla ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Öğrencilere havacılıkla ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi

6 saat önce

Giresun'da, havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca öğrencilere yönelik havacılık meslekleriyle ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere havacılıkla ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi, System.String[]

Giresun'da, havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca öğrencilere yönelik havacılık meslekleriyle ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği gibi mesleklerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin havacılıkta merak ettikleri meslekler hakkında etkinlikle bilgi sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

Katılımcı kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Tosunoğlu, bu tür faaliyetlerin Giresun'da sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı
Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu

Son Dakika Haberleri
17:28 Hava kirliliği oluşturan ince tozlar sağlığı tehdit ediyor - Son Dakika
17:27 Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
17:26 Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri - Son Dakika
17:21 Başkan Köse öğrencilere kitap hediye etti - Son Dakika
17:21 Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz" - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:29:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere havacılıkla ilgili tanıtım etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]