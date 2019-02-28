Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor
58 dakika önce
Yağlıdere Yumurcak Anaokulu öğrencilerince kent genelindeki park ve bahçelere kuş yuvası ile kedi evleri konuldu.
Yağlıdere
Yumurcak Anaokulu öğrencilerince kent genelindeki park ve bahçelere kuş yuvası ile kedi evleri konuldu.
Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının paylaşma ve yardımlaşma duygusunu çocuklara aşılamak olduğunu söyledi.
Hayvanların da yaşam haklarının olduğunu, bunu da çocuklara hissettirmek hedefiyle hareket ettiklerini belirten Öztürk,"Etkinliğimiz çocuklarımızın gelecek hayatında tabiata, canlılara ve hayvanlara bakış açısını da değiştirecektir. Öğrencilerimizi fırsat buldukça doğayla toprakla buluşturuyoruz. Onlara doğa sevgisini, hayvan sevgisini aşılamak için farklı çalışmalarımız sürecektir." dedi.
Yumurcak Anaokulu Müdürü Ayşenur Öztürk ise öğrencilerin empati yeteneklerini geliştirmek, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, duyarlı çocuklar yetiştirmek adına aileleri de işin içine katmayı hedeflediklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:43 Kaynak: AA
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