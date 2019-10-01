Öğrencilere hayvan sevgisi konulu seminer verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı veteriner hekimleri tarafından çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Belediye bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından okullar ziyaret edilerek çocuklara gözetimli ve temsili muayene aşamaları gösterildi.

Seminer kapsamında Yazıhan ilçesi Tecirli İlkokulu'ndaki 110 öğrenciye "Hayvan Davranışları ve Hayvan Sevgisi" adlı seminer verildi.