Öğrencilere İŞKUR'dan 'Akademik Çalışma Programı' ödeneği

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, yeni hayata geçirdiği hakkında bilgiler vererek, "Söz konusu program ile gençlerin çalışma hayatına katkısı ve istihdam alanına hazırlanacak. Program ile lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira ödenecek" dedi.

Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, 2Akademik Çalışma Programı' başvuruların başladığı söyledi. Yarınların teminatı gençlerin çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlanacak akademik çalışmaları desteklediklerini anlatan Tozan, "Program ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu program ile lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira ödeneceğini ve aşağıdaki şartları taşıyan gençlerimiz 'Akademik Çalışma Programı' kapsamında İŞKUR'un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek için https://akademi.iskur.gov.tr/ linkinden başvuru şartlarına ve detaylarına ulaşabilecek. 15 Mart -14 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek." dedi.

"Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın akademik çalışma programına başvuru yapabileceklerdir"

'Akademik Çalışma Programı' şartları hakkında bilgi veren İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, "Lisans öğrencileri için şartlar, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak. Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak. Program başvuru döneminde üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak. Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5 bin kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak. Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır. Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın akademik çalışma programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır. Yüksek lisans öğrencileri için; Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak. Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak. Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7 bin 500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır. Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın akademik çalışma programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır. Doktora öğrencileri için Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak, 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak. Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak. Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10 bin kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak. Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır. Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın akademik çalışma programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır" dedi. - BİLECİK