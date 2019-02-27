Son Dakika Haberleri: Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı

Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Birsen Esensoy Anasınıfı öğrencilerine itfaiye mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Birsen Esensoy Anasınıfı öğrencilerine itfaiye mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelen Birsen Esensoy Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenlerine burada itfaiye personelleri tarafından itfaiye mesleği anlatıldı. Çocukların evde yanıcı ve patlayıcı maddelerle oynamamasını vurgulayan itfaiye personelleri, çocuklara yangın esnasında yapılması gerekenler söylendi. Evde kimsenin olmadığı esnada yaşanılan yangında hemen 110 İtfaiye hattının aranması gerektiğini telefon yoksa ise hemen yangınla ilgili birilerine seslenerek haber verilmesi gerektiği belirtildi.

Verilen bilgiler sonrasında öğrencilere itfaiye ekiplerinin yangın esnasında kullandıkları malzemelerin de tanıtımları gerçekleştirildi.

Birsen Esensoy Anasınıfı Öğretmenlerinden Hatice Başdoğan ile okulun Rehber Öğretmeni Hüseyin Karadağ, öğrencilere verilen bilgilendirmeler ve gösterilen ilgiden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! 25 Kişi Hayatını Kaybetti THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:21:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]