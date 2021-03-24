Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi - Son Dakika

Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi

24.03.2021 14:43
Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine iyi tarım eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine iyi tarım eğitimi verildi.

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundaki öğrencilere İyi Tarım Uygulamaları konusunda Ziraat Yüksek Mühendisi Aydan Orta tarafından bilgilendirme yaptı.

Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının insan sağlığına etkisi konusundan bahseden Orta, Yeryüzünün en değerli yurttaşları olan çiftçi çocukları öğrencilere tarımsal üretimin, çevre insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile bu üretimin sonucunda elde edilen ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ve gelecek nesil olan çocuklarımıza aktarılması gerektiğini söyledi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu okul eğitimine Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cevdet Sunay, İl Müdürlüğü Teknik personeli Ziyattin Küçük, Okul Müdürü Osman Yeşilyurt Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, İlçe Tarım teknik personeli Ziraat Mühendisi Elif Yavuz Gürsoy katılım sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından uygulanan İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında öğrencilere iyi tarım logolu kalemlik magnet ve kalem dağıtımı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi
Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi
Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi
Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi

Erzurum, Çiftçi, Tarım, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi - Son Dakika


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