Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER ve Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "İyilik Okulu Projesi" tanıtıldı.

Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının gençlere anlatıldığı projeye ilişkin etkinlik Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki gerçekleştirildi.

Burada, projeyle ilgili sunumu izleyen Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin duygulandığı görüldü.

Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, yaptığı konuşmada, projenin amacının iyiliğe dair temel kavramlar konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Gittikleri okullarda, iyilik elçileri olarak ifade ettikleri çocuklara iyiliği, yardımlaşmayı ve iyiliği yaygınlaştırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak Deniz Feneri'ni anlattıklarını belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Dünyada yoksulluk, açlık ve susuzluk çeken coğrafyalarda yaşananları anlatarak, genç yüreklerin bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Öğrencilerimize iyilik kumbarası ve iyilik günlüğü veriyoruz. Kumbaralarında topladıkları bağışlarla mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerine küçükte olsa bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaları bizim de en büyük sevincimiz oluyor. Projenin bir ayağı olarak okullarımızın seçtiği bir grup öğrencinin Deniz Feneri Derneğini ziyaretini sağlayarak yardım hazırlıklarını ve İnsani Yardım Lojistik Merkezimizin uygulama alanlarını görmelerini sağlıyoruz."

"300'e yakın kuyuyla, suya hasret yüz binlerce Afrikalı'nın yüzü güldü"

Koçak, Hazreti Muhammed'in hayatından örnek kesitlerle, iyilik yapmanın anlam ve önemine vurgu yaparak, şunları anlattı:

"Proje kapsamında gidilen okulların bazıları için kumbaralarda toplanan paralarla bir Afrika ülkesinde ya da dünyanın temiz sudan mahrum herhangi bir bölgesinde su kuyuları açılıyor. Açılan kuyunun tabelasında ilgili okulun adı yazıyor. Kuyunun fotoğrafları okulların panolarında sergilenerek iyilik fikrinin öğrencilerin gündeminde sürekli taze kalması sağlanıyor. Bugüne kadar açılan 300'e yakın kuyuyla suya hasret yüz binlerce Afrikalı'nın yüzü güldü. Öğrenciler fotoğraflara her baktıklarında el birliğiyle gerçekleştirdikleri bir iyilik projesini hatırlayıp yeni iyilikler için motive oluyorlar."

"Yapılan iyilikler asla unutulmaz"

Deniz Feneri'nin televizyon programında "Ramazan abi" adıyla ünlenen İbrahim Uğurlu da iyilik hareketinin anlam ve önemini dile getirerek, eğitim açısından şimdiki gençlerin çok daha şanslı olduğunu söyledi.

İyilik yapmanın erdemini vurgulayan Uğurlu, "80 yaşındayım ve çocukluğum çok zor şartlarda geçti ama çocukken gördüğüm iyilikleri hala unutamıyorum. İster 100 ister 500 yaşında olun, yapılan iyilikler asla unutulmaz. Ben de çocukken çok aç kaldım, babamla yaşadıklarım ve yokluk günlerini hala hatırlıyorum. Yiyecek ekmeğimiz yokken babamın ekmek vermesi için gönderdiği Ana Kadın'ı, aç olduğumu anladığı zaman evindeki ekmek ve peynirle dürüm yapmasını ve o ekmeği yemem için elime vermesini ve ekmeğin tadını hala unutamıyorum." diye konuştu.

Bu arada, sorumluluk bilincine sahip, çevresi ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine duyarlı bir toplum oluşturmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, 35 okulda 5 bin öğrenciye "iyilik" kavramı anlatıldı. Proje çeşitli etkinliklerle hazirana kadar devam edecek.