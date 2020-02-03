Öğrencilere kar eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere kar eğlencesi - Son Dakika

Öğrencilere kar eğlencesi

6 saat önce

Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Öğrencilere kar eğlencesi, System.String[]

Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Belediye ekiplerinin yüksek kesimlerden kamyona doldurulan kar, Mehmet Akif Ortaokulu bahçesine getirildi.

Tatil dönüşü okul bahçesinde karla karşılaşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Necip Topuz'a teşekkür ederek, kartopu oynayıp gönüllerince eğlendi.

Toros Dağları, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere kar eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]