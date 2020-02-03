Öğrencilere kar eğlencesi - Son Dakika

Öğrencilere kar eğlencesi
6 saat önce
Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Karataş Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan ilçeye kamyonlarla getirilen karla öğrenciler doyasıya eğlendi.
Belediye ekiplerinin yüksek kesimlerden kamyona doldurulan kar, Mehmet Akif Ortaokulu bahçesine getirildi.
Tatil dönüşü okul bahçesinde karla karşılaşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Öğrenciler, Belediye Başkanı Necip Topuz'a teşekkür ederek, kartopu oynayıp gönüllerince eğlendi.
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