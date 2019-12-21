Öğrencilere "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Kardeşim Üşümesin' projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - KARS - Son Dakika

Öğrencilere "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - KARS

6 saat önce

Kars'ta "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 81 öğrenciye bot, mont, eldiven, bere ve atkı hediye edildi.

Kars'ta "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 81 öğrenciye bot, mont, eldiven, bere ve atkı hediye edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Şube Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Uludağ Elektrik Şirketi (UEDAŞ), LİMAK Enerji ve Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi ile Site Telekom Call Center Services AŞ'nin destekleriyle, Cumhuriyet İlk ve Orta Okulundaki öğrencilere kışlık giysi yardımında bulunuldu.

UEDAŞ Genel Müdürü Fatih Danacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilere çeşitli yardımlar yaptıklarını belirten Danacı, "7 yılda 7 bin öğrenciye kışlık giyecek yardımı yaptık. Yine bu yıl da Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Kars'ta çocuklara yardım gerçekleştirdik. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi içinde olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

LİMAK Enerji AŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ise faaliyet gösterdikleri tüm illere çok kıymet verdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde eğitim alanına önem verdiklerini ifade eden Aytaç, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Site Telekom Call Center Services AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun da projeyi Kars'ta gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Uzun zamandır bölgede buna benzer projeler icra ediyoruz ve sosyal sorumluluk noktasında üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere Kardeşim Üşümesin projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - KARS

Uludağ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti
Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:25 Erdoğan: CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika
22:16 ERDOĞAN: CHP YÖNETİMİ GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞENE KADAR PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika
22:15 Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi - Son Dakika
22:15 Yasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp'a kaldırıldı - Son Dakika
22:12 Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü resepsiyonu verildi - Son Dakika
21:43 Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
21:40 Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 22:30:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - KARS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]