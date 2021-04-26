Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı

26.04.2021 17:29
Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ATA KARMER) düzenlediği programlar kapsamında bu hafta öğrencilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı.

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ATA KARMER) düzenlediği programlar kapsamında bu hafta öğrencilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı.

ATA KARMER'in üniversite birimlerini öğrencilere tanıtma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği söyleşiler tüm hızıyla devam ediyor. ATA KARMER Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy'un moderatörlüğünde gerçekleşen programa katılan Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, son yıllarda psikolojik danışmaya talebin arttığını belirterek psikolojik danışmanın toplumda artan bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti. Ay, insanın hayatı boyunca psikolojik olarak çeşitli süreçlerden geçtiğini belirterek bunlardan birisinin de öğrencilik hayatı olduğunu söyledi. Bu süreçte gençlerin geleceklerini planlarken psikolojik danışmaya ihtiyaç duyabileceğini, bu noktada da devreye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin girdiğini belirten Merkez Müdürü Ay, öğrencilerin psikolojik olarak rahat bir süreç geçirmeleri için her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

"Bireyin Kendisini Tanıması İçin Çalışıyoruz"

Öncelikle bireyin kendisini tanıması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, kişinin kendini keşfederek daha da başarılı olacağına inandıklarını ve bu yönde gerekli çalışmaları hayata gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bir birey kendi kapasitesini, kendi şartlarını ve sınırlarını iyi bilirse atacağı adımların istediği sonuçları doğuracağını görecektir. Biz de bu kapsamda öğrencilerinin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimlerini desteklemek; kişisel/toplumsal uyum düzeylerini ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz."

Adaptasyon Sürecine Olumlu Yönde Katkı Sağlıyor

Atatürk Üniversitesinin geleceğine yön veren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan bu merkezin kısa zamanda oldukça verimli çalışmaların altına imza attığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, bu amaçla öğrencilere üniversite hayatlarına uyumu kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı hedeflemek üzere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kaygı bozuklukları, depresif duygu durumu, stres, akademik zorluklar, üniversite ve yurt yaşantısına uyum problemleri, aile ve ikili ilişkilerde yaşanan problemler gibi birçok konuda bireysel danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra grup çalışmalarının da düzenlendiğini aktaran Rektör Çomaklı tamamen öğrenci odaklı olan bu merkezde yürütülen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etik ilkeleri ve gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. - ERZURUM

Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı
Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı
Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı

Atatürk Üniversitesi, Üniversite, İsmail Ay, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı - Son Dakika


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