Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı

25.03.2021 15:56
Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi ATAKARMER tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çeşitli program ve seminerlerle öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde üniversite birimlerinin rolleri anlatıyor.

Atatürk Üniversitesi ATAKARMER tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çeşitli program ve seminerlerle öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde üniversite birimlerinin rolleri anlatıyor.

Bu kapsamda Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma Uygulama Merkezinin (ATAKARMER) düzenlediği programda Yabancı Diller Koordinatörlüğünün görevleri, öğrencilere ve üniversiteye yaptığı katkılar anlatıldı.

ATAKARMER tarafından düzenlenen programa katılan Yabancı Diller Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Yabancı Diller Koordinatörlüğünün Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında oluşturulan bir birim olduğunu ifade ederek, Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm fakülte ve yüksekokullarda yabancı dil derslerinin yürütülmesinde görev aldığını belirtti.

"İngilizce Dışındaki Diller de Önem Kazandı"

Yabancı Diller Koordinatörlüğünün nitelikli, çağdaş ve teknolojik yöntemlerle yabancı dil eğitimini tüm üniversite öğrencilerine ulaştırdığını aktaran Takkaç, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirecek programların da yürütüldüğünü söyleyerek şunları ifade etti: "Artan küreselleşmeyle birlikte İngilizce dışında ki diller de önem kazandı. Ancak İngilizce dünyada ortak bir dil olarak kullanılıyor. Her insan kendi doğduğu ülkesinde kendi ana dilini öğrenebiliyorsa her yabancı dili de öğrenebilir demektir. Yabancı dil eğitiminin ders dışı etkinliklerle desteklenmesi önemli. Fakültelerimizde yoğun bir yabancı dil eğitimi verilmesi için gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz." - ERZURUM

Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı

Atatürk Üniversitesi, geri dönüşüm, Üniversite, İngilizce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı - Son Dakika


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