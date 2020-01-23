Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi - Son Dakika

Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi

7 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izlettirilecek.

Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izlettirilecek.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak sinemaya götüreceklerini kaydetti. Öğrencileri "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmine götüreceklerini belirten Çınar, "Eğitime ve gençlere yapılan yatırımın ülkemizin geleceği için atılmış en önemli adımlar olarak görüyoruz. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının yarıyıl tatiline girmesinden dolayı öğrencilerimize karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edeceğiz. 'Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz' sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliğimizle karnesini alan öğrencilerimizle birlikte 30 ve 31 Ocak'ta saat 11: 00'de Yeşil Sinemada 'Rafadan Tayfa; Göbeklitepe' filmini izleyeceğiz. Bu güzel etkinlikten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz ücretsiz biletlerini Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hizmet veren Millet Kıraathanelerimiz, Yeşil konaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve MAŞTİ Karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları B Blok'ta bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Tüm öğrencilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Velilerimiz ve öğrencilerimiz detaylı bilgileri 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimizi arayıp Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden öğrenebilirler. Bu vesileyle bir kez daha karnesini alan olan tüm öğrencilerimizi kutlar; eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim." diye konuştu.


Yeşil Sinema'da 30-31 Ocak günleri saat 11: 00'de Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmini izlettirecek. - MALATYA

Göbeklitepe, Yeşilyurt, Malatya, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:24:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]