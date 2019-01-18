Öğrencilere Karne Hediyesi İstanbul Gezisi

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, okul yönetimince karne hediyesi olarak düzenlenen İstanbul gezisinde, tarihi mekanları gezmenin yanı sıra hayalini kurdukları üniversiteleri de ziyaret etti.

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, okul yönetimince karne hediyesi olarak düzenlenen İstanbul gezisinde, tarihi mekanları gezmenin yanı sıra hayalini kurdukları üniversiteleri de ziyaret etti.



2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerine, okul idaresi karne hediyesi olarak sürpriz İstanbul gezisi düzenledi.



Lisede eğitim gören 80 kız öğrenci, 6 öğretmen gözetiminde Bayburt'tan İstanbul'a gelerek, unutulmayacak bir karne günü heyecanı yaşadı.



Gezi sürecinde öğrencilerinin yanında olan Okul Müdür Yardımcısı Fırat Altuntaş, lise son sınıf öğrencilerinin bu yıl üniversite sınavına gireceği için çok yoğun bir tempoda ders çalıştığını belirterek, öğrencilerin üzerindeki stresi azaltmak ve güzel bir karne hediyesi vermek için okul idaresi olarak sürpriz bir gezi yapmaya karar verdiklerini anlattı.



Öğrencilerin kazanmak için çok çalıştıkları üniversiteleri yakından görmelerinin ve yetkililerden hedefledikleri bölüm ve mesleklerle ilgili bilgi almalarının güzel bir motivasyon olacağını düşündüklerine de belirten Altuntaş, Bayburt Belediyesinin katkılarıyla bu geziyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Karne kalan tüm öğrencileri tebrik eden Altunbaş, üniversite sınavına girecek öğrencilere de güzel ve başarılı bir gelecek diledi.



İlk kez İstanbul'a gelen öğrenciler, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı'nı rehberler eşliğinde gezdi, hayallerini süsleyen üniversiteleri de gezerken büyük heyecan yaşadı.



Hayatları boyunca aldıkları en güzel karne hediyesinin İstanbul gezisi olduğunu belirten öğrenciler, bu imkanı kendilerine sunan okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür etti.



Boğaz turu yaptıktan sonra öğrenciler, Bayburt'a geri dönecek.

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