Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Karne Hediyesi Müze Ziyareti

Öğrencilere Karne Hediyesi Müze Ziyareti

58 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark'ta bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi'ne karneleriyle gelen öğrenciler, müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Öğrencilere Karne Hediyesi Müze Ziyareti, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark'ta bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi'ne karneleriyle gelen öğrenciler, müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Kepez Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarı yıl tatili için öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz müze ziyareti hediye etti.

DokumaPark'ta 13 binden fazla oyuncağın yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi, 15 ayrı salonda ve 15 ayrı temada hizmet veriyor. Anadolu coğrafyasında binlerce yıl önce var olmuş medeniyetlerin de oyuncaklarını barındıran müze, masalları andıran bahçesi ve masal karakterleri ile çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Geçen yıl 514 bin 928 kişinin ziyaret ettiği müze, yarı yıl tatilinde karneleri ile gelen öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel
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