Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Dağlardan Kamyonla Kar Getirdiler

Öğrencilere karne hediyesi olarak dağlardan kamyonla kar getirdiler Çocuklar hem karne heyecanı yaşadı hem de okul bahçesinde kar topu oynamanın tadına vardı.

Öğrencilere karne hediyesi olarak dağlardan kamyonla kar getirdiler

Çocuklar hem karne heyecanı yaşadı hem de okul bahçesinde kar topu oynamanın tadına vardı.



İZMİR - Ödemiş ilçe merkezine kar yağmayınca Ödemiş Belediyesi karne hediyesi olarak, ilkokuldaki çocuklara dağlardan kamyonlarla kar getirdi. Çocuklar hem karne heyecanını yaşadı hem de okul bahçesinde kar topu oynamanın tadına vardı.

Ödemiş'te 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde son ders zili çalarken, protokol üyelerinin katılımıyla İnönü İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Yaklaşık 22 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığı ilçenin İnönü, İstiklal, Çapacızade ve Özdemir Atasoy ilkokullarındaki öğrenciler ise bambaşka bir sürprizle sömestr tatiline çıktı. Kar kalınlığının kayak merkezi civarında 1 metre 10 santimetreye ulaştığı Ödemiş'te merkeze hiç kar düşmeyince, Ödemiş Belediyesi minik öğrencilerin kartopu oynayabilmesi için okul bahçelerine kamyonla kar getirdi.

Okul bahçesine dağlardan kar getirildi

Gölcük ve Bozdağ'dan getirilen karlar İnönü, İstiklal, Çapacızade ve Özdemir Atasoy ilkokullarının bahçelerine döküldü. Çocuklar hem karne hem de kar sevinci yaşarken, mutlulukları gözlerinden okundu. Minik öğrenciler ve velileri bu güzel sürprizden dolayı Ödemiş Belediyesi'ne ve Başkan Mahmut Badem'e teşekkür etti.

"Kartopu oynamaya gidemeyen öğrenciler vardı"

Başkan Mahmut Badem kar tatili için yaylalara gidemeyen öğrencilerin kar keyfi yaşaması için karne gününde böyle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, "Dağlık kesimlerimiz bu yıl çok yüksek miktarda kar yağışı aldı. Ama Ödemiş'in merkezine kar düşmedi. Biz de Ödemiş ilçe merkezinde eğitim görüp de kartopu oynamaya gidemeyen öğrencilerimiz için böyle bir güzellik düşündük. Çok da ilgi gördü. Okul bahçelerimizde cıvıl cıvıl görüntüler yaşandı. Tüm öğrencilerimizin karne sevincini paylaşıyor, başarılarından dolayı kutluyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize güzel bir yarı yıl tatili diliyoruz" dedi.

Törene katılan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, İnönü İlkokulu Müdürü Ayşe Soysal minik öğrencilere karnelerini verdi. Protokol üyeleri, öğrencilerden sömestr tatilinde bol bol kitap okuyup en iyi şekilde dinlenmelerini, sanal ortam oyunları yerine geleneksel oyunları tercih etmelerini istedi.

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