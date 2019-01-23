Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Konya'dan Antalya'ya Kar Taşındı
2 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Konya karayolundaki Alacabel mevkiinden 50 kamyon kar taşıdı.
ANTALYA'nın Manavgat
Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Konya
karayolundaki Alacabel mevkiinden 50 kamyon kar taşıdı.
Manavgat Belediyesi, sömestir tatili nedeniyle karne hediyesi olarak öğrencileri karla buluşturma kararı aldı. Bunun üzerine belediyeye ait kamyonlarla yağışın en fazla olduğu Konya karayolundaki Alacabel mevkiindeki kar kütleleri iş makinalarıyla kamyonlara yüklenip, Manavgat'a götürüldü. Manavgat'a yaklaşık 50 kamyon kar taşındığı belirtildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:10 Kaynak: DHA
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