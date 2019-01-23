Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Konya'dan Antalya'ya Kar Taşındı

Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Konya'dan Antalya'ya Kar Taşındı

2 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Konya karayolundaki Alacabel mevkiinden 50 kamyon kar taşıdı.

Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Konya'dan Antalya'ya Kar Taşındı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Konya karayolundaki Alacabel mevkiinden 50 kamyon kar taşıdı.

Manavgat Belediyesi, sömestir tatili nedeniyle karne hediyesi olarak öğrencileri karla buluşturma kararı aldı. Bunun üzerine belediyeye ait kamyonlarla yağışın en fazla olduğu Konya karayolundaki Alacabel mevkiindeki kar kütleleri iş makinalarıyla kamyonlara yüklenip, Manavgat'a götürüldü. Manavgat'a yaklaşık 50 kamyon kar taşındığı belirtildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

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