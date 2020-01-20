Öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıtıldı - Son Dakika

Öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıtıldı

6 saat önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti hediye etti.

Öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıtıldı, System.String[]

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti hediye etti.

Bir grup öğrenciyi makamında ağırlayan Gümüş, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk döneminin sona erdiğini ve öğrencilerin yarı yıl tatiline girdiğini belirtti.

Gümüş, karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti vereceklerini ifade ederek, tatilde çocukların bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve eğlenmelerini istediklerini dile getirdi.

Karne sevincine ortak olmak istediklerini vurgulayan Gümüş, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri çok önemli. Okuyacaklar, çalışacaklar öğretmen, doktor olacaklar, belediye başkanı olacaklar. Bu süreçte biz de herbiri birbirinden değerli öğrencilerimizin hem eğitimlerine, hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Gümüş'ten karne hediyelerini alan öğrenciler teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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