Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" Kitapçığı

Tunceli'de öğrencilere karne hediyesi olarak "Sıfır atık sıfır kayıp" kitapçığı armağan edildi.

Tunceli'de öğrencilere karne hediyesi olarak "Sıfır atık sıfır kayıp" kitapçığı armağan edildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de 9 bin 742 öğrenci karne alarak 2 hafta sürecek yarı yıl tatiline girdi.



Kent merkezi ve ilçelerinde karne heyecanı yaşayan tüm ilkokul öğrencilerine, geri dönüşümle ilgili bilgilenmeleri amacıyla Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in hediyesi olarak karnelerin yanında "Sıfır atık sıfır kayıp" kitapçığı dağıtıldı.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sonel, öğrencilere seslenerek şunları kaydetti:



"Çok çalışarak yoğun dönem geçirdiniz, şimdi dinlenme vakti. Bu süreçte kitap okumayı ihmal etmeyin. Dağıttığımız 'Sıfır atık sıfır kayıp" kitapçıklarında çok yararlı bilgiler var, sizlere faydalı olacağını düşünüyoruz. Hepinize iyi tatiller."

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