Öğrencilere Karneleri Çevre Dostu Çantalar İçinde Verildi
1 saat önce
Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek için karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.
Sümer Osman Göksu
İlkokulu'nda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek için karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık projesi doğrultusunda Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda yapılan uygulamaya Kocasinan
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Uzunkoca ile Lütfi Fındıkçı, Okul Müdürü
Ersel Türkmen, sınıf öğretmeni Mehmet Emin Şeker
ve veliler katıldı.
Sınıftaki öğrenciler ve veliler çevre bilinci hakkında bilgilendirilerek karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
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