Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Karneleri Çevre Dostu Çantalar İçinde Verildi

Öğrencilere Karneleri Çevre Dostu Çantalar İçinde Verildi

1 saat önce

Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek için karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.

Öğrencilere Karneleri Çevre Dostu Çantalar İçinde Verildi, System.String[]
Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek için karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık projesi doğrultusunda Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda yapılan uygulamaya Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Uzunkoca ile Lütfi Fındıkçı, Okul Müdürü Ersel Türkmen, sınıf öğretmeni Mehmet Emin Şeker ve veliler katıldı.

Sınıftaki öğrenciler ve veliler çevre bilinci hakkında bilgilendirilerek karneler çevre dostu bez çantalar içinde verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Kocasinan, Göksu, Güncel
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