Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Kaymakamlık Mesleğini Anlattı

Öğrencilere Kaymakamlık Mesleğini Anlattı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 45 son sınıf öğrencisiyle bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilerle sohbet etti ve kaymakamlık mesleğini öğrencilere anlattı.

Öğrencilere Kaymakamlık Mesleğini Anlattı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde 45 son sınıf öğrencisiyle bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilerle sohbet etti ve kaymakamlık mesleğini öğrencilere anlattı.

Öğrencilere hedeflerini yüksek tutmalarını, planlı ve programlı olarak çok çalışmaları gerektiğini öğütleyen Çiçek, öğrencilerin tahsil hayatı ve Kaymakamlık mesleği ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Kaymakam Çiçek, "Öncelikle sizlere katılımlarınızdan dolayı ve etüt hocalarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında geçen bir eğitim hayatım oldu. Bir çok zorluğa ve imkansızlığa rağmen, inancımı, azmimi, çalışma şevkimi ve disiplinimi hiç bir zaman kaybetmedim. Bir meslek sahibi olup, hayatımı idame ettirebilmem ve gelecekte de sıkıntılar yaşamamak için, okumam gerektiğinin idraki içerisindeydim. Hala da okuyorum. Mesleğimde daha verimli olabilmek, daha da yükselebilmek için, çalışmalarım aralıksız sürüyor. Bu vesileyle, tahsil ve çalışma hayatım boyunca bana yardım ve desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan IMF İddiasına Sert Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:52:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Kaymakamlık Mesleğini Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]