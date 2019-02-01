Öğrencilere Kaymakamlık Mesleğini Anlattı
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde 45 son sınıf öğrencisiyle bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilerle sohbet etti ve kaymakamlık mesleğini öğrencilere anlattı.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde 45 son sınıf öğrencisiyle bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek
, öğrencilerle sohbet etti ve kaymakamlık mesleğini öğrencilere anlattı.
Öğrencilere hedeflerini yüksek tutmalarını, planlı ve programlı olarak çok çalışmaları gerektiğini öğütleyen Çiçek, öğrencilerin tahsil hayatı ve Kaymakamlık
mesleği ile ilgili sorularını cevaplandırdı.
Kaymakam Çiçek, "Öncelikle sizlere katılımlarınızdan dolayı ve etüt hocalarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında geçen bir eğitim hayatım oldu. Bir çok zorluğa ve imkansızlığa rağmen, inancımı, azmimi, çalışma şevkimi ve disiplinimi hiç bir zaman kaybetmedim. Bir meslek sahibi olup, hayatımı idame ettirebilmem ve gelecekte de sıkıntılar yaşamamak için, okumam gerektiğinin idraki içerisindeydim. Hala da okuyorum. Mesleğimde daha verimli olabilmek, daha da yükselebilmek için, çalışmalarım aralıksız sürüyor. Bu vesileyle, tahsil ve çalışma hayatım boyunca bana yardım ve desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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