Öğrencilere kırmızı düdük, sürücülere broşür dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması kapsamında trafik polisleri tarafından öğrencilere kırmızı düdük, sürücülere broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde 12.00-15.00 saatleri arasında Pazaryeri ilçe merkezinde uygulama yapıldı. Yaya geçitlerine farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı çizgiler çekilirken, trafik polisleri öğrencilere kırmızı düdük, sürücülere ise broşür dağıttı. Öğrencilerin katılım gösterdiği programda trafik bir süreliğine durduruldu ve karşıdan karışa geçildi.

Düzenlenen uygulama kapsamında yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara bazı sürücüler yol verirken, yayaya yol vermeyen sürücüler hakkında 598 TL para cezası uygulanacağı bildirildi. - BİLECİK