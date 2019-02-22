Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Kişisel Temizlik Malzemesi Dağıtıldı

Öğrencilere Kişisel Temizlik Malzemesi Dağıtıldı

51 dakika önce

Ulaş ilçesinde öğrencilere kişisel temizlik malzemesi dağıtıldı.

Öğrencilere Kişisel Temizlik Malzemesi Dağıtıldı, System.String[]
Ulaş ilçesinde öğrencilere kişisel temizlik malzemesi dağıtıldı.

Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçede 2'si köy okulu olmak üzere 5 okulda eğitim gören öğrencilere, içerisinde kişisel temizlik malzemesi bulunan çanta dağıttı.

Dalak, okullarda sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Temizliğin önemini vurgulayan Dalak, "Sadece kişisel temizlikle değil çevremizin de temiz tutulması bilinciyle hareket etmeliyiz ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Çünkü temizliğin sağlığımız için önemini bilmeliyiz. ihmal edildiği takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabilir." dedi.

Dalak, öğretmen ve velilerden öğrencileri temizlik konusunda bilgilendirmelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Altınyayla, Güncel
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