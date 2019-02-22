Öğrencilere Kişisel Temizlik Malzemesi Dağıtıldı

Ulaş ilçesinde öğrencilere kişisel temizlik malzemesi dağıtıldı.

Ulaş ilçesinde öğrencilere kişisel temizlik malzemesi dağıtıldı.



Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçede 2'si köy okulu olmak üzere 5 okulda eğitim gören öğrencilere, içerisinde kişisel temizlik malzemesi bulunan çanta dağıttı.



Dalak, okullarda sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Temizliğin önemini vurgulayan Dalak, "Sadece kişisel temizlikle değil çevremizin de temiz tutulması bilinciyle hareket etmeliyiz ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Çünkü temizliğin sağlığımız için önemini bilmeliyiz. ihmal edildiği takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabilir." dedi.



Dalak, öğretmen ve velilerden öğrencileri temizlik konusunda bilgilendirmelerini istedi.

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