Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı

Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı

1 saat önce

Reyhanlı İyilikder, "Kardan Adam Olsaydım Üşümezdim" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri ile birlikte yardıma muhtaç ailelere yardımda bulundu.

Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı, System.String[]
Reyhanlı İyilikder, "Kardan Adam Olsaydım Üşümezdim" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri ile birlikte yardıma muhtaç ailelere yardımda bulundu.

Kış şartlarının zorlaşması nedeniyle sınır köylerinde yaşayan ortaokul öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulunan Reyhanlı İyilikder, İbrahim Paşa Mahallesi'ndeki 3 aileye de yakacak yardımında bulundu.

Reyhanlı İyilikder, şimdiye kadar yaklaşık 100 çocuğa bot, 150 çocuğa pantolon ve kazak, 200 çocuğa mont, 400 adet battaniye ve yakacak yardımında bulundu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Reyhanlı, Güncel
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