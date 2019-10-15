Son Dakika Haberleri: Öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı

Öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı

1 saat önce

Elazığ'da öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı, System.String[]

Elazığ'da öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yaklaşan kış öncesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'Goncalar Solmasın Derneği' tarafından öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Toplanan yardımlar düzenlenen törenle, 17 Kasım İlkokulu ve Şehit Nadir İpek Ortaokulunda bulunan 750 öğrenciye dağıtıldı.


Sosyal sorumluk projeleri kapsamında Elazığ'da 750 öğrenciye bot, kaban ve kırtasiye yardımı yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Dinimizde de olduğu gibi sağ elin verdiğini sol el görmesin anlayışı ile hayır severlerimiz isimlerinin telaffuz edilmemesi yönünde bize telkinlerde bulunmaktadırlar. Elazığ da bu tür iş adamları kurum ve kuruluşlarımız çok güzel katkı sağlıyor. Havaların soğuması ile birlikte bu katkı ve desteklerini artıran, destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki zaman zarfında birçok okulumuza bunun gibi destek ve katkılar sunulacak. Biz sadece bu hayır seferlere bir köprü görevi görüyoruz" dedi.


Geleceğin ve umudun çocuklarda olduğunu dile getiren Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu; "Siz gülünce dünya gülecek. Bu bir toplumsal eğitim hareketidir. Şu ana kadar 23 bin çocuğa ulaştık. Çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Hayırsever bir kuruluşun katkılarıyla bugün 750 çocuğa kaban, bot ve kırtasiye yardımında bulunduk" diye konuştu.


Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Memur- Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
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