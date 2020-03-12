Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen semineri verildi - Son Dakika

Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen semineri verildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine temizlik ve hijyen semineri verildi.

Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen semineri verildi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine temizlik ve hijyen semineri verildi.


Gölbaşı İbni Sina Sağlık Meslek Lisesinde görevli Hemşire Fatma Kale, tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine okulun konferans salonunda verilen seminerde özellikle el hijyeninin önemi, saç temizliği ve bakımı, ayak, tırnak, ağız ve diş temizliği konuları anlatıldı. Toplu yaşanılan yerlerde ortak kullanım alanlarında, hijyenin önemi vurgulanarak tuvalet kullanımı ile doğru el yıkama eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. - ADIYAMAN

İbni Sina, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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