Öğrencilere kupalar da Galatasaray'dan - Son Dakika
Son Dakika Spor Öğrencilere kupalar da Galatasaray'dan - Son Dakika Spor

Öğrencilere kupalar da Galatasaray'dan

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.

Öğrencilere kupalar da Galatasaray'dan, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Beşiktaş'ın Kulübü'nün top gönderme mesajının ardından Galatasaray da kupa sözü verdi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Süper Lig Kupası bizden" diye destek verdi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:45 Kaynak: İHA

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