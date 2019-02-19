Öğrencilere Lösev'den Bilgilendirme Semineri
2 saat önce
LÖSEV Kayseri Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği hasta yakınlarına ve öğrencilere Lösemi hakkındaki bilgilendirme sunumu Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.
LÖSEV'in kuruluşundan, misyonundan, çalışmalarından ve yardımlarından bahsedildiği sunumda video ve slaytlarla öğrencilere ve Lösemi hastası olan ailelere bilgilendirme yapıldı. LÖSEV'in tamamen gönüllülük esasına dayanan bir yapısı olması ve bağışlarla çalışmalarını yürütüyor olmasından dolayı Türkiye'nin en güvenilir ilk on kurumu içerisine girmeyi başardığının belirtildiği sunumda daha sonra öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.
LÖSEV Kayseri Şubesi Develi'de öğrencilere lösemi hastalığı ve LÖSEV hakkında bilgilendirme imkanı sağladığı için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ve Belediye personellerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
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