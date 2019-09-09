Öğrencilere mehteranlı karşılama

Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk gününde mehteran ekibinin marşlarıyla karşılandı.

Kentte, 112 bin 468 öğrenci ve 9 bin 367 öğretmen, yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ders ziliyle başladı.

Okulun bahçesinde Sivas Belediyesine bağlı mehteran ekibinin marşlarıyla karşılanan öğrencilere, sınıflarında balon ve çikolata hediye edildi.

Balonlarla süslenen sıralarında çikolataları gören birinci sınıf öğrencileri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Öğrenciler daha sonra sınıfta oluşturulan "İlk Gün Hatırası" perdesi önünde fotoğraf çektirdi.

Yeni eğitim yılının başlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren okulun müdürü Bahattin Bektaş, "Her şey öğrencilerimiz adına özeldir. Onları özel ve yeni bir okulda karşılamak istedik. İçlerinin ferahlayacağı güzel ortamlarda öğrenim görmeleri en büyük dileğimiz. Okulumuza geldikleri için çok mutlu olacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Sınıfları görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten öğrenciler de çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, öğretmenlerine ve sınıfın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.