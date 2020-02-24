Öğrencilere mesleğini anlattı - Son Dakika
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Öğrencilere mesleğini anlattı

7 saat önce

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nin yönetici ve öğrencileri, Emet Kaymakam Hasan Çiçek'i ziyaret etti.

Öğrencilere mesleğini anlattı, System.String[]

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nin yönetici ve öğrencileri, Emet Kaymakam Hasan Çiçek'i ziyaret etti.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in daha önce ziyarette bulunduğu Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nden Okul Müdürü Ahmet İren, Müdür Yardımcısı Kemal Soygür ve bir grup öğrenci Kaymakm Çiçek'e iade-i ziyarette bulundu.


Okul olarak vizyonlarının geleceğin yöneticilerini yetiştirmek olduğunu belirten Okul Müdürü Ahmet İren, "Kaymakamlık mesleği ile ilgili bilgiler almak için öğrencilerimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Kaymakam Çiçek'ten bilgi istirhamında bulunduk" dedi.


Kaymakam Çiçek, mülki idare amiri sıfatı ile icra ettiği kaymakamlık mesleği hakkındaki bilgi ve birikimlerini, tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, onlara çok çalışmalarını, hedeflerini yüksek tutmalarını öğütleyerek, kolaylıklar ve başarılar diledi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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