Öğrencilere mont ve bot yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere mont ve bot yardımı - Son Dakika

Öğrencilere mont ve bot yardımı

7 saat önce

MHP Malatya İl Başkanlığı, Hekimhan'da ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere dağıtılmak üzere mont, kazak ve botları ilçe teşkilatına gönderdi.

Öğrencilere mont ve bot yardımı, System.String[]

MHP Malatya İl Başkanlığı, Hekimhan'da ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere dağıtılmak üzere mont, kazak ve botları ilçe teşkilatına gönderdi.


İlçe teşkilatı tarafından tespit edilen 7-15 yaş arası kız ve erkek çocuk için 80 adet mont ve 180 adet bot ve 40 adet kazak hazırladı. Hazırlanan yardım malzemeleri MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.


MHP Hekimhan İlçe başkanı Yılmaz Ekici, "Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri rencide etmeden mont, kazak ve bot ihtiyacını karşılamak için MHP Malatya il başkanımız Ramazan Bülent Avşar'a talepte bulunduk. Sayın başkanımız sağ olsun anında talebimize cevap verdi. Katkılarından dolayı il başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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