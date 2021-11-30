Öğrencilere Moral ve Motivasyon Semineri - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda Subaşı ve Psikolojik Danışman Ömer Yurdakul konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda sınavlara hazırlanan öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı seminerde öğrencilere moral, motivasyon ve başarının yolları ve sınava en iyi şekilde hazırlanma, sınav heyecanını yenme gibi konularda başarının yolları anlattı.

Stresi Yönetmeliyiz

Stresin günlük yaşamın doğal bir unsuru olduğunu söyleyen konuşmacılar Subaşı ve Yurdakul, bu düşünce ve hisleri yöneterek olumlu davranışlar sergilemenin yaşamlarının her alanlarına pozitif katkılar sunduklarını anlattılar. Gençlere, değişimi kendilerinden başlatmalarının önemli olduğunu vurgulayan konuşmacılar kendilerine hedef belirlemelerini ve bu yönde çalışmaları gerektiğini ifade ettiler. Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezinde sınavlara hazırlanan öğrencilerin neşeli bir ortamda gerçekleşen seminerde renkli sorularına uzmanlardan aldıkları pozitif cevaplarla yaşadıkları sınav kaygısından uzaklaştılar.

Saygılı; Öğrenciler Mekan İstedi Bizde Hazırladık

Gençleri önemsediklerini, bu yönde de her türlü faaliyeti desteklediklerini ve çalışmalar yürüttüklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Sayglı "Gençlerimizin bizden en büyük talepleri arasında sınavlara hazırlanacakları sessiz bir ortamdı. Gençlik Merkezimizde bu ortamı gençlerimize hazırladık ve hizmetlerine sunduk. Gençlik Merkezimizde sınavlara hazırlanan gençlerimize yönelik olarak stresi yenme, stresle mücadele etme, sınava hazırlanma yolları gibi çeşitli konularda tarihi ve milli manevi değerlerimizi de katarak güzel bir seminer düzenledik. Seminere konuşmacı olarak katılan hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.