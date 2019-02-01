Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Moral Ziyareti

Öğrencilere Moral Ziyareti

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, BUSMEK'in Fomara Caddesi'ndeki Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 8'inci sınıflar için düzenlenen örgün eğitimi destekleyici kurslara devam eden öğrencileri ziyaret edip, onlara kitap hediye etti.

Öğrencilere Moral Ziyareti, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker ve BUSMEK yöneticileriyle birlikte BUSMEK'in Fomara Caddesi'ndeki Sosyal Etkinlik Merkezini ziyaret etti.

Meslek edindirme kurslarıyla yüzbinlerce Bursalıya hizmet veren ve adı 'Halk Üniversitesi'ne çıkan BUSMEK'in 8'inci sınıflar için düzenlediği örgün eğitimi destekleyici kurslara katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Yarıyıl tatilini BUSMEK'in kurslarına katılarak verimli bir şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik eden Yıldız, öğrencilere kitap hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:08 Kaynak: Bültenler

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı

Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven Saldırganlara Tekrar Gözaltı Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:23:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Moral Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]