Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Motivasyon" Etkinliği

Öğrencilere "Motivasyon" Etkinliği

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği düzenledi.

Öğrencilere
Antalya Büyükşehir Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'in öncülüğünde başlatılan, üniversite sınavına hazırlanan gençlere destek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı Land of Legends Tema Park gezisinde eğlence ünitelerini deneyimleyen ve gönüllerince eğlenen gençler, sınav stresinden uzaklaşarak keyifli dakikalar yaşadı.

Açıklamada, motivasyon etkinliği kapsamında
35 okuldan 5 bin 700 öğrenciye ulaştığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:31 Kaynak: AA

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