Öğrencilere "Motivasyon" Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'in öncülüğünde başlatılan, üniversite sınavına hazırlanan gençlere destek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor.



Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı Land of Legends Tema Park gezisinde eğlence ünitelerini deneyimleyen ve gönüllerince eğlenen gençler, sınav stresinden uzaklaşarak keyifli dakikalar yaşadı.



Açıklamada, motivasyon etkinliği kapsamında

35 okuldan 5 bin 700 öğrenciye ulaştığı belirtildi.

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