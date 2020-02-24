Öğrencilere motivasyon konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere motivasyon konferansı - Son Dakika

Öğrencilere motivasyon konferansı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite sınavına girecek olan öğrencilere Sosyolog Yazar Polat Doğru tarafından YKS hazırlığı ve motivasyonu konulu konferans verdi.

Öğrencilere motivasyon konferansı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite sınavına girecek olan öğrencilere Sosyolog Yazar Polat Doğru tarafından YKS hazırlığı ve motivasyonu konulu konferans verdi.


Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Belediye Kültür Sarayında ilçede üniversite sınavına girecek öğrencilerin hazırlık ve motivasyonu artırmak için bir etkinlik gerçekleştirdi.


Etkinlikte konferans veren Sosyolog Yazar Polat Doğru, "Gençlerimiz ülke yönetiminde ve milletimize hizmetinin her kademesinde yer alacaksınız. Bizler bu düşünce ile sizlere yürüdüğünüz bu kutlu yolda destek ve yoldaş olmak istiyoruz. Bu anlamda sınavlarınıza dikkatli çalışın ve hiçbir şekilde panik yapmadan sınav esnasında rahat bir şekilde soruları çözünüz. Çalışmanız karşılığında bunun emeğini alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Burhan Aydın ise program sonrası yaptığı açıklamada, "12. sınıfların sınav hazırlığında streslerini sıkıntılarını problemlerini ya da öğrencileri deşarj etmek amacıyla bir program düzenledik. Kişisel gelişim üzerine çalışmalar yapan konferanslar veren Sosyolog Yazar Polat Doğru'yu bu etkinliğe davet ettik. Buradaki öğrencilerin bir nebzede olsa sınav öncesi heyecanını azaltmak ve stresini atmaları açısından etkili bir konferans oldu" diye konuştu. - ORDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cahit Zarifoğlu, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere motivasyon konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]