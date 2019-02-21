Öğrencilere Motivasyon Semineri
28 dakika önce
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12'nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.
Bilecik
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından, kentteki 12'nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.
Bilecik Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından öğrencilere moral ve motivasyon semineri verildi. Seminer sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik
, bu tür seminerlerin öğrencilere faydalı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü'nden Yönetime Manifesto
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor