Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Motivasyon Semineri

Öğrencilere Motivasyon Semineri

28 dakika önce

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12'nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.

Öğrencilere Motivasyon Semineri, System.String[]
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12'nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından öğrencilere moral ve motivasyon semineri verildi. Seminer sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, bu tür seminerlerin öğrencilere faydalı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Büyük Beşiktaş Yürüyüşü'nden Yönetime Manifesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Motivasyon Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]