Öğrencilere motivasyon sempozyumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere motivasyon sempozyumu - Son Dakika

Öğrencilere motivasyon sempozyumu

6 saat önce

BAĞCILAR Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde düzenlenen motivasyon seminerinde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Nadir Çomak, başarının formülünü anlattı.

Öğrencilere motivasyon sempozyumu, System.String[]

BAĞCILAR Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde düzenlenen motivasyon seminerinde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Nadir Çomak, başarının formülünü anlattı. İnsanın sevdiği şeyi bulması ve onun peşinden koşması gerektiğini belirten Çomak, "İşte bu deli ediyor beni' diyecek bir işiniz olsun. Sizi deli edecek işi yapın. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz, aksine mutlu olur" dedi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle öğrencilerin içsel motivasyonlarını artırabilecek yöntemler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi. Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa daha çok kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Dr. Nadir Çomak konuk oldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte Çomak, bir yandan şarkılar söyleyerek, bir yandan da sorular sorarak öğrencilerin programa interaktif olarak katılımını sağladı.

"HEYECANINIZI KAYBETMEYİN"

Motivasyonun önemine dikkat çeken Çomak, "Motivasyon her şeydir. Önemli olan kendinizi harekete geçirebilmek ve güdüleyebilmektir. Bir şeyi düşündüğünüzde harekete geçin ve hemen yapın. 'Birileri bana güler mi? Bana aptal der mi?' diye düşünmeyin. Küçük de olsa o ilk hareketi yapın. Heyecanınızı da kaybetmeyin" dedi.

"İNSANLARI AYIRMAYIN FARKLILIKLARI HOŞ GÖRÜN"

Sokakta rastgele tanıştığı 63 yaşında Kamil Amca'nın insan sevgisi ve hayata olan bağlılığını örnek vererek konuşmasına devam eden Çomak, "Kendinizi özel hissedin. 'Bugün her şey iyi olacak, harika olacak' diye olumlu düşünün. İnsanları ayırmadan ve farklılıkları hoş görerek, insanlara katkı sağlayın. Yaşamak öyle güzel bir şey. Hayatta neyi sevdiğinizi bilin. 'İşte bu deli ediyor beni' diyecek bir işiniz olsun. Sizi deli edecek işi yapın. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz, aksine mutlu olur. Önemli olan yaptığınız işin size anlamlı gelmesi. Parolamız başarı ve mutluluk. Başarılı ve mutlu olmak için mazeret yok" diye konuştu. Seminer sonunda öğrenciler, Dr. Nami Çomak'a teşekkür edip çiçek takdim etti.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Anadolu Lisesi, Mehmet Niyazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:33:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere motivasyon sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]