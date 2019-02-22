Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Obezite ve Dengeli Beslenme Anlatıldı

Öğrencilere Obezite ve Dengeli Beslenme Anlatıldı

1 saat önce

Tokat Valiliğince yürütülen "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında Yeşilyurt ilçesinde öğrenciler, obezite ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilere Obezite ve Dengeli Beslenme Anlatıldı, System.String[]
Tokat Valiliğince yürütülen "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında Yeşilyurt ilçesinde öğrenciler, obezite ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirildi.

Valilikçe öğrencilere yönelik başlatılan "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, obezite ile un, şeker ve tuzun dengeli kullanımı ve güvenli gıda konularında okullarda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Milli Hakimiyet, İmam Hatip ve Yunus Emre ortaokullarında öğrencilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal ile ziraat mühendisi Burak Solmaz tarafından bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kangal Köpeklerinin Güneydoğulu Rakibi Kurtboğan, 50 Bin Liraya Satılıyor Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu

Bakan Pakdemirli: Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Obezite ve Dengeli Beslenme Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]