Öğrencilere online eğitim uyarısı - Son Dakika
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Öğrencilere online eğitim uyarısı

6 saat önce

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, örgün eğitime verilen arada gerçekleştirilecek olan online eğitimin iyi değerlendirilmesini isteyerek, "Evlerinizde kendi programlarınızı yapınız ve uzaktan eğitim konusunda gerekli duyarlılığı gösteriniz" dedi.

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Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, örgün eğitime verilen arada gerçekleştirilecek olan online eğitimin iyi değerlendirilmesini isteyerek, "Evlerinizde kendi programlarınızı yapınız ve uzaktan eğitim konusunda gerekli duyarlılığı gösteriniz" dedi.


Korona virüs nedeniyle okullara gitmeye bir süre ara verilmesi nedeniyle açıklama yapan Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren MEB uzaktan eğitiminin başlayacağını hatırlattı. Salgın nedeniyle temizlik ve hijyen kurallara riayet edilmesini isteyen Müdür Tatlı, "Sağlığınız bizim için çok değerlidir. Sağlığınıza dikkat edin. Yeni korona virüsü enfeksiyon riskini azaltın' 14 kuralına dikkat edin. Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığının önerilerini hassasiyetle takip ediniz" dedi.


Öğrencilere online eğitim programının iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Tatlı, "Derslerinizden uzak kalmamanız için 23 Mart Pazartesi gününden itibaren MEB uzaktan eğitime başlayacaktır. Uzaktan eğitim EBA (Eğitim Bilişim Ağı-www.eba.gov.tr) ve TV kanalları üzerinden yapılacaktır. Örgün eğitime verilen ara, bir tatil değildir; bu bilinçle lütfen evlerinizde kendi programlarınızı yapınız ve uzaktan eğitim konusunda gerekli duyarlılığı gösteriniz. Alacağımız basit önlemlerle salgının yayılmasını birlikte önleyebiliriz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız Evde kalınız" diye konuştu. - MALATYA

23 Mart, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:33 Kaynak: İHA

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