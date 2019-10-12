Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Organ bağışı" eğitimi
Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Organ bağışı' eğitimi

Öğrencilere "Organ bağışı" eğitimi

1 saat önce

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesi öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi.

Öğrencilere

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesi öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler kapsamında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü iş birlikteliğinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencilerine, organ bağışı hakkında bilgi aktarıldı.

Her gün farklı fakültede düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin sonunda, kurulan stantlar aracılığı ile organ bağışında bulunmak isteyen öğrencilerin bağışları alındı.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Erciyes Üniversitesi rektörlüğü ile de irtibata geçerek farklı fakültelerde organ bağışı konusunda farkındalık eğitimleri düzenledik. Bu eğitimlerde, organ bağışı ile alakalı bilgileri hekim arkadaşlarımız verirken, dini konuda tereddütleri gidermek üzere müftülüğümüzün görevlendirdiği bir din görevlimiz de yer almakta. Onlar vasıtasıyla bilgilendirmede bulunarak, organın hangi şartlarda alındığını, kimlerin hangi şartlarda organlarını bağışladığını, sonrasında ne şekilde işlemler yapıldığı ve hukuki güvencelerin neler olduğu hususunda geniş bir bilgi veriyoruz. Eğitim sonrası açmış olduğumuz stantlarda ise organ bağışında bulunmak isteyenlerin bağış taleplerini kabul ediyoruz."

Erciyes Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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