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Öğrencilere organik tohum hediye edildi

1 saat önce

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencilerine organik tohum hediye edildi.

Öğrencilere organik tohum hediye edildi, System.String[]

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencilerine organik tohum hediye edildi.


Okul öğretmenleri tarafından öğrencilere mısır, kabak, su kabağı, karpuz, badem ve erik tohumları dağıtılarak, ekim işlemleri için bilgi verildi.

Öğrencilerden Musa Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldığı badem tohumunu eve gittiğinde öğretmenlerinin anlattığı şekilde toprakla buluşturacağını söyledi.

Daha yeşil bir çevre için aldığı tohumu çimlendireceğini ifade eden Karataş, "Tohumları, bizlere anlattıkları gibi çimlendirip, evimizin ve okulumuzun bahçesine ekeceğim. Etrafımızın ağaçlarla dolu olması, havamızın da temiz olması anlamına geleceği için, insanların temiz hava alması, genetiği değiştirilmemiş tohumlardan çıkacak meyveleri yemesi de çok güzel olacak." diye konuştu.

Bu projenin tüm okullarda uygulanabileceğini anlatan Karataş, öğretmenlerine teşekkür etti.

Kırklareli, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:35 Kaynak: AA
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