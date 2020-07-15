Öğrencilere özel atölye çalışması - Son Dakika

Öğrencilere özel atölye çalışması

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) Biriminde Engelli öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) Biriminde Engelli öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlendi. Öğrenciler rehabilite amaçlı çiçek aranjmanı, drama eğitimi aldı.

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Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) Birimi, özel öğrencilere özel bir gün yaşattı. ESER'de eğitimini sürdüren engelli öğrencilerin pandemi dolayısıyla eğitimlerine ara verilmişti. Yüz yüze eğitim çalışmalarının yapıldığı Kemerburgaz'da bulunan atölyelerde eğlenceli çalışmalar yapan öğrenciler, pandemi dolayısıyla evde kalmanın stresini atmış oldu. Maske,mesafe,hijyen kuralları gözetilerek yapılan çalışmalarda öğrenciler hem açık havanın hem de atölye çalışmalarının keyfini çıkardı.

DRAMADAN ÇİÇEK ARANJMANINA ÇEŞİTLİ FAALİYETLER YAPTILAR

Doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan öğrenciler hocaların eşliğinde çiçek dikimi ve sebze üretim çalışmalarını yerinde görerek deneyimledi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler açık havada böyle bir etkinlik organize ettikleri için öğretmenlerine teşekkür etti.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere özel atölye çalışması - Son Dakika
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